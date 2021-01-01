Спасших застрявшую между домами девочку тюменцев представят к награде

| Фото: ГКУ ТО "ТОСЭР" (архив) | Фото: ГКУ ТО "ТОСЭР" (архив)

Трех сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования, спасших девочку из проема между домами в центре Тюмени, отметят знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок".

Постановление о награждении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Знак отличия получат спасатели тюменского поисково-спастельного отряда Василий Крупин, Владимир Чекишев и водитель-спасатель Олег Шутров за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

7 августа сотрудники ТОСЭР освободили девочку, застрявшую в проеме между двух домов. Напомним, инцидент произошел на ул. Малыгина в Тюмени вечером. Было решено опустить одного спасателя в расщелину между зданиями при помощи альпинистского снаряжения. А группа спасателей приступила к демонтажу кирпичной кладки проема.

Спустившийся к пострадавшей спасатель подключил девочку к аппарату для дыхания в непригодной среде, оградив ее и себя от серьезных проблем с дыханием при пылевых работах. При помощи промышленного перфоратора, бензореза и слесарного инструмента сотрудники ТОСЭР в короткое время пробились к подростку.

Когда операция была завершена, девочку на жестких носилках передали медикам.

Инна Пахомова