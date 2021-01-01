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При посадке в сургутском аэропорту у самолета Hawker 800 деформировалось колесо

Происшествия, 09:49 15 января 2021

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Деформация колеса стойки шасси произошла у воздушного судна Hawker 800 при плановой посадке в аэропорту Сургута 15 января в 3 часа 48 минут, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Никто из находившихся на борту пятерых пассажиров (из которых 1 ребенок) и четырех членов экипажа не пострадал.

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет авиакомпании "Вельталь-авиа", выполнявшей рейс по заданию санитарной авиации сообщением Улан-Удэ - Москва (Внуково), приземлился в югорском городе для дозаправки.

На месте происшествия работает сургутский транспортный прокурор, проводится проверка, которая даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности полетов.

Предварительное время вылета самолета в аэропорт Внуково (Москва) 20 часов 15 января.

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# "Вельталь-авиа" , авиапроисшествие , Сургут , Уральская транспортная прокуратура

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