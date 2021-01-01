В Тюменской области увеличился транспортный поток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

718 тыс. 494 транспортных средства (с учетом прицепов и полуприцепов) состоят на учете в управлении ГИБДД по Тюменской области по данным на 1 января 2021 года – на 13 тыс. 123 машины больше, чем на ту же дату 2020 года.

За год выдано более 66 тыс. водительских удостоверений. 9 тыс. 228 жителей области получили права впервые.

Всего в 2020 году регистрационно-экзаменационными подразделениями Тюменской области оказано более 217 тыс. услуг по производству, регистрации и выдаче водительских удостоверений. Почти 80% из них – в электронном виде. В каждом отделении ГИБДД сотрудники помогают посетителям зарегистрироваться на госуслугах и решить нужные вопросы.

Евгения Шевцова