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В Тюменской области увеличился транспортный поток

Экономика, 15:09 15 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

718 тыс. 494 транспортных средства (с учетом прицепов и полуприцепов) состоят на учете в управлении ГИБДД по Тюменской области по данным на 1 января 2021 года – на 13 тыс. 123 машины больше, чем на ту же дату 2020 года.

За год выдано более 66 тыс. водительских удостоверений. 9 тыс. 228 жителей области получили права впервые.

Всего в 2020 году регистрационно-экзаменационными подразделениями Тюменской области оказано более 217 тыс. услуг по производству, регистрации и выдаче водительских удостоверений. Почти 80% из них – в электронном виде. В каждом отделении ГИБДД сотрудники помогают посетителям зарегистрироваться на госуслугах и решить нужные вопросы.

Евгения Шевцова

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# автомобилисты , водительские права , Госавтоинспекция Тюменской области

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