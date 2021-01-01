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ГИБДД уточнило обстоятельства гибели людей в ДТП на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 13:40 17 января 2021

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Участник массового ДТП на трассе Тюмень – Омск, скончавшийся в больнице, был пассажиром автомобиля Mazda. Ему было 23 года. Уточненную информацию по погибшим предоставили в региональной Госавтоинспекции.

На месте аварии погибли житель с. Вагай Омутинского района 1963 года рождения, управлявший отечественной легковушкой, и 31-летняя жительница Ишимского района, находившаяся за рулем автомобиля Mazda.

"По предварительным данным, водитель "Лады" 14-й модели выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. От удара иномарку выбросило на встречу. Там она врезалась в "КамАЗ". А "Лада" столкнулась с большегрузом Iveco", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что оба автомобиля были на зимней шипованной резине. Люди, ехавшие в большегрузах, с которыми столкнулись легковушки, не пострадали.

Напомним, массовая дорожная авария произошла на 102-м км трассы Тюмень – Омск 16 января около 18 часов. Трагедия случилась под Заводоуковском.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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