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Скончался третий участник массового ДТП на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 11:23 17 января 2021

mos.ru (архив) | Фото: mos.ru (архив)

Мужчина, пострадавший в массовой аварии на 102-м км трассы Тюмень – Омск, скончался.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Несмотря на усилия, предпринятые врачами, третий участник ДТП скончался" – сообщила она.

Его состояние квалифицировалось врачами как крайне тяжелое. У мужчины была диагностирована сочетанная травма. Ранее его прооперировали.

Напомним, трагедия произошла около 18 часов 16 января в окрестностях Заводоуковска. Здесь столкнулись "Лада" и Mazda. После удара автомобили отбросило в другие машины. Погибли 31-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Mazda, и мужчина в возрасте около 60 лет, управлявший "Ладой".

Инна Пахомова

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# врачи , ГИБДД Тюменской области , ДТП , Заводоуковск

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