Скончался третий участник массового ДТП на трассе Тюмень - Омск
Мужчина, пострадавший в массовой аварии на 102-м км трассы Тюмень – Омск, скончался.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.
"Несмотря на усилия, предпринятые врачами, третий участник ДТП скончался" – сообщила она.
Его состояние квалифицировалось врачами как крайне тяжелое. У мужчины была диагностирована сочетанная травма. Ранее его прооперировали.
Напомним, трагедия произошла около 18 часов 16 января в окрестностях Заводоуковска. Здесь столкнулись "Лада" и Mazda. После удара автомобили отбросило в другие машины. Погибли 31-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Mazda, и мужчина в возрасте около 60 лет, управлявший "Ладой".
Инна Пахомова