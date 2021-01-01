Тюменские спортсмены победили на этапе Кубка России по ездовому спорту

| Фото: группа "Этап КР по ездовому спорту" ВКонтакте | Фото: группа "Этап КР по ездовому спорту" ВКонтакте

Спортсмены Тюменской области вошли в число победителей на этапе Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта. Состязания прошли на лыжной базе детско-юношеской спортивной школы в Упорово 16 и 17 января, сообщает Тюменская федерация ездового спорта.

В лыжном спринте среди мужчин на дистанции 6,1 км лучшим стал представитель Тюменской области Андрей Кузнецов, среди женщин - Екатерина Покатилова из Свердловской области.

В спринте на нартах (четыре собаки в упряжке) лидировал омич Владимир Хремин. В соревнованиях на нартах (две собаки) - представитель Вологодской области Алексей Перевозчиков. В соревнованиях на нартах (шесть собак) - Сергей Тимофеев из Тюменской области.

Соревнования собрали представителей из Тюменской, Омской, Свердловской, Вологодской, Новосибирской и Челябинской областей. В рамках этапа Кубка России также впервые состоялся фестиваль северных ездовых собак.