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Тюменские спортсмены победили на этапе Кубка России по ездовому спорту

Спорт, 18:11 18 января 2021

группа "Этап КР по ездовому спорту" ВКонтакте | Фото: группа "Этап КР по ездовому спорту" ВКонтакте

Спортсмены Тюменской области вошли в число победителей на этапе Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта. Состязания прошли на лыжной базе детско-юношеской спортивной школы в Упорово 16 и 17 января, сообщает Тюменская федерация ездового спорта.

В лыжном спринте среди мужчин на дистанции 6,1 км лучшим стал представитель Тюменской области Андрей Кузнецов, среди женщин - Екатерина Покатилова из Свердловской области.

В спринте на нартах (четыре собаки в упряжке) лидировал омич Владимир Хремин. В соревнованиях на нартах (две собаки) - представитель Вологодской области Алексей Перевозчиков. В соревнованиях на нартах (шесть собак) - Сергей Тимофеев из Тюменской области.

Соревнования собрали представителей из Тюменской, Омской, Свердловской, Вологодской, Новосибирской и Челябинской областей. В рамках этапа Кубка России также впервые состоялся фестиваль северных ездовых собак.

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# ездовой спорт , кубок России , нарты , Упоровский район

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