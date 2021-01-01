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Прокуратура: мать погибших детей оставила их с пьяной родственницей

Происшествия, 17:58 18 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мать погибших при пожаре под Тюменью детей оставила их с пьяной родственницей. Об этом стало известно в ходе предварительной проверки, которую проводит прокуратура Тюменской области.

"Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин", - отмечается на сайте ведомства.

На месте работает прокурор Тюменского района.

Напомним, пожар в восьмиквартирном доме на ул. Привокзальная произошел днем 18 января. Огнеборцы эвакуировали двух детей 2016 и 2020 годов рождения и передали их медикам. Спасти детей не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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# дети , пожар , прокуратура , уголовное дело

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