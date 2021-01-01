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Полпред Якушев с рабочим визитом посетил Курганскую область

Политика, 18:28 18 января 2021

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Социальные и промышленные объекты Курганской области посетил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев во время двухдневной рабочей поездки в регион.

В селе Белозерское он вместе с губернатором Вадимом Шумковым побывал в обновленном доме культуры и модельной библиотеке, которая открылась в октябре 2020 года после модернизации, проведенной благодаря национальному проекту "Культура". Владимир Якушев отметил, что в такой шикарной библиотеке люди должны находиться постоянно. "Мы все время говорим, что надо вкладываться в развитие библиотек, что таких учреждений не хватает. Но когда такие культурные центры создаются, надо, чтобы жители сюда ходили: это ваша задача", - обратился он к сотрудникам учреждения. На ремонт библиотеки были выделены федеральные и областные средства.

Белозерское меняется комплексно. В центре отремонтированы улицы, сделано освещение, тротуары.

В Кургане полпред ознакомился с работой индустриального парка "Территория областного развития" и курганского индустриального парка КЗКТ, посетил "Курганприбор", один из лидеров среди предприятий России по разработке, производству, поставке и дальнейшему обслуживанию продукции во взаимодействии с ведущими научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро страны.

Что касается парка ТОР, его общая площадь - 26,6 га. Планируемые резиденты: Курганский арматурный завод, Курганский завод ЖБИ №8, ООО "Русинжиниринг", ООО "ВТГ", торговый дом "Дормаш".

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

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# Владимир Якушев , Курганская область , национальный проект Культура , полпред президента в УФО

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