Волонтерский центр создают тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Волонтерский центр помощи нуждающимся создают депутаты Тюменской городской думы. Инициативу руководителя фракции "Единая Россия" в ТГД Дмитрия Осипова поддержал председатель гордумы Евгений Заболотный.

В своем обращении Дмитрий Осипов отметил, что центр позволит систематизировать добровольческую работу, повысить ее эффективность и расширить круг волонтеров. "В сегодняшних условиях волонтерство - один из основных приоритетов депутатской деятельности", - подчеркнул он.

Руководитель фракции напомнил, что 2020 году депутаты занимались обеспечением многодетных и малообеспеченных семей Тюмени компьютерной техникой для дистанционного обучения, приобретали аппараты ИВЛ для инфекционной больницы, оказали помощь в строительстве дороги к дому ветерана Великой Отечественной войны.

Евгений Заболотный поддержал идею и отметил, что центр будет координировать деятельность депутатов-волонтеров. "Добровольческая работа направлена адресно тем тюменцам, которые нуждаются в помощи, - отметил председатель городской думы. - Объединение усилий позволит анализировать информацию о необходимой горожанам поддержке, а также оперативно ее оказывать, распределяя силы и возможности депутатов".

Николай Ступников