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В Тюменской области в 2020 году выращено 3,5 тысячи тонн рыбы

Экономика, 18:48 19 января 2021

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Почти 3,5 тыс. тонн рыбы вырастили в Тюменской области в 2020 году. Это на 91 тонну больше 2019 года, сообщает департамент АПК Тюменской области.

В регионе вырастили 866 тонны сиговых рыб, в том числе 762 тонны пеляди, 812 тонн карпа, 435 тонн щуки. Благодаря развитию индустриального рыболовства появились и новые объекты аквакультуры, которые не культивировали ранее: бестер (гибрид белуги и стерляди) и радужная форель.

С 2016 года в 1,5 раза увеличился объем зарыбления рыбоводных участков, в 2020 году он составил 161 млн личинок и молоди сиговых, карповых и других видов рыб. Субсидии на приобретение рыбопосадочного материала предоставило региональное правительство.

В 2020 году в регионе использовали 171 рыбоводный участок общей площадью 55,7 тыс. га. Еще 42 участка сформированы для проведения торгов. Товарным рыбоводством в территории регионе занимаются 74 рыбоводных хозяйства - 44 юридических лица и 30 ИП. Основной объем выращивания рыбы приходится на Сладковский и Казанский районы.

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# рыба , рыбоводство , рыбопитомники

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