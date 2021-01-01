Полпред Якушев отметил напряженность ситуации с COVID-19 в УФО

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах Уральского федерального округа остается напряженной, а нагрузка на систему здравоохранения – высокой, отметил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев по итогам совещания с главными федеральными инспекторами 20 января.

Они доложили ему о ситуации и мерах по противодействию COVID-19 в регионах. Владимир Якушев обратил особое внимание на плановую помощь больным с хроническими заболеваниями, реабилитацию пациентов после перенесенного коронавируса и эффективное использование средств, выделенных на амбулаторное лечение.

Полпред попросил держать на контроле работу ЖКХ, особенно в период морозов, занятость населения, ситуацию с ценами на продукты и товары первой необходимости.