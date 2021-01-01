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Александр Моор поздравил военнослужащих с Днём инженерных войск

Губернатор, 09:59 21 января 2021

минобороны.рф | Фото: минобороны.рф

Инженерные войска с честью выполняют сложные задачи в мирной и боевой обстановке, участвуют в преодолении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, стихийных бедствий.

"Мы гордимся тем, что элита инженерных войск – офицеры, воспитываются, получают образование и профессиональные навыки на тюменской земле", – отметил в обращении к военнослужащим и ветеранам инженерных войск губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поблагодарил ветеранов за вклад в развитие военной инженерии, участие в патриотическом воспитании молодежи и пожелал всем успехов, новых побед и достижений, самых высоких наград, крепкого здоровья и счастья.

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# Александр Моор , инженерные войска

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