Тюменский "Рубин" обыграл "Ладу"

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Со счетом 3:2 тюменский "Рубин" обыграл "Ладу" в Тольятти в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 21 января, сообщает пресс-служба спортклуба.

Шайбы на счету: Бодрова, Иванова, Давыдова, Мастрюкова, Бусарова.

"Положа руку на сердце, можно признать, что в начале встречи соперник мог "делать" игру, потому что мы просто-напросто не успевали, растерявшись на маленькой площадке. Но удалось выправить ситуацию и в дальнейшем мы неплохой хоккей показывали. Владели инициативой, правда, нелогичный второй гол пропустили. Результатом довольны, но выезд продолжается. Через день - следующий соперник", - поделился результатами игры главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин.