Лжесотрудник ГИБДД обманывал тюменских фотографов

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Серию мошенничеств раскрыли тюменские полицейские. Житель областного центра перевел злоумышленнику 35 тыс. рублей, а поняв, что его обманули, обратился в правоохранительные органы, сообщает региональное УМВД.

Подозреваемого установили - это ранее неоднократно судимый 34-летний уроженец Краснодарского края. По версии следствия, он находил в интернете частные объявления об услугах фотографов.

Представляясь сотрудником ГИБДД, он связывался с фотографами и заказывал их услуги, приглашая их на якобы планирующиеся мероприятия.

Затем мужчина входил в доверие к потерпевшим и просил помочь. Ссылаясь на занятость, подозреваемый просил фотографов пополнить баланс сотовых телефонов, которые якобы будут вручены награжденным сотрудникам на мероприятии. При этом он обещал вернуть деньги, а также оплатить работу.

Приехав на указанный адрес, потерпевшие понимали, что никакого праздничного мероприятия нет, и сотрудники полиции не обращались к ним ни с какими просьбами.

Следователи установили причастность фигуранта к нескольким эпизодам аналогичных преступлений. В настоящее время злоумышленник арестован за ранее совершенное преступление. Расследование продолжается.