Лыжный забег в поддержку Александра Большунова прошел в Тюмени

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Всероссийский флэшмоб "Сан Саныч, беги!" поддержали офицеры ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области. Акция стартовала в войсках нацгвардии России в поддержку представителя спортивной команды при управлении Уральского округа войск лейтенанта Александра Большунова, сообщает региональное управление ведомства.

Бойцы спецподразделений преодолели свободным стилем 15-километровую дистанцию.

"Верим, что Александру удастся и на предстоящих этапах Кубка мира успешно выступить и занять высшую ступень пьедестала. Удачи, коллега! Побед тебе, Сан Саныч!" - сказал один из участников лыжного забега, офицер тюменского СОБР.

На финише все участники участвовали в записи видеоролика флешмоба "Сан Саныч, беги!", который будет опубликован в социальных сетях. Подписчики официальных аккаунтов Росгвардии увидят видеоролики, в которых военнослужащие и сотрудники ведомства самых разных специальностей, члены их семей, ветераны выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег.