  • 25 января 202125.01.2021понедельник
  • USD74,3615
    EUR90,4087
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам напомнили о правилах покупки в "Киберпонедельник"

Экономика, 11:27 25 января 2021

департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Отказаться от купленного в интернет-магазине товара можно в любое время. Акция "Киберпонедельник" проходит с 25 по 27 января. Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд особенностей продажи товаров онлайн.

Если приобретенный в интернете товар оказался ненадлежащего качества, то потребитель имеет те же права, что и при офлайн покупке. По закону возможна замена товара на новый, снижение стоимости, а также возврат средств за товар с недостатками.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают о дополнительной защите потребителей при покупке товаров и заказе услуг через сайты, приложения владельцев агрегаторов информации. Особенностью таких ресурсов является их ответственность за достоверность данных о фактическом продавце, исполнителе. Кроме того, через владельца агрегатора может быть оформлен возврат предоплаты за товар, если он не был доставлен в срок.

Подробности здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , покупки , права потребителей , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 25.01.2021Тюменцам напомнили о правилах покупки в "Киберпонедельник"
09:27 25.01.2021Сбербанк предоставил уральскому бизнесу 4 млрд рублей по льготной программе кредитования
10:02 24.01.2021Тюменские предприниматели обсудят сотрудничество с Wildberries
14:19 23.01.202149 региональных проектов реализовали в Тюменской области в 2020 году