Тюменцам напомнили о правилах покупки в "Киберпонедельник"

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Отказаться от купленного в интернет-магазине товара можно в любое время. Акция "Киберпонедельник" проходит с 25 по 27 января. Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд особенностей продажи товаров онлайн.

Если приобретенный в интернете товар оказался ненадлежащего качества, то потребитель имеет те же права, что и при офлайн покупке. По закону возможна замена товара на новый, снижение стоимости, а также возврат средств за товар с недостатками.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают о дополнительной защите потребителей при покупке товаров и заказе услуг через сайты, приложения владельцев агрегаторов информации. Особенностью таких ресурсов является их ответственность за достоверность данных о фактическом продавце, исполнителе. Кроме того, через владельца агрегатора может быть оформлен возврат предоплаты за товар, если он не был доставлен в срок.

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