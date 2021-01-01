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В Ишиме собутыльник украл у женщины телефон

Происшествия, 17:52 25 января 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Ишимца, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержали полицейские. Ущерб, причиненный хозяйке гаджета, составил около четырех тысяч рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась жительница Ишима 1981 г.р. Женщина рассказала, что накануне преступления распивала спиртные напитки с приятелем. Когда ее друг ушел, она обнаружила пропажу.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Ишима. Он рассказал, что, воспользовался моментом, когда женщина отвлеклась, и похитил ее телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество возвращено владелице.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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