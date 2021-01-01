ФК "Тюмень" подписал контракт с игроком из Оренбурга

| Фото: fckamaz.ru | Фото: fckamaz.ru

Футбольный клуб "Тюмень" заключил арендное соглашение до конца сезона с защитником Даниилом Криворучко из Оренбурга, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний новобранец тюменской команды сыграл два матча в премьер-лиге за "Оренбург". Также в его карьере были новотроицкая "Носта" и "КАМАЗ". В коллективе из Набережных Челнов Криворучко находился в аренде в первой части сезона. За "КАМАЗ", который соперничает с "Тюменью" в четвертой группе ПФЛ, центральный защитник в нынешнем первенстве страны провел семь матчей, в которых отметился голом в ворота самарских "Крыльев Советов-2".

В "Тюмени" Даниил Криворучко будет выступать под № 38. 27 января новобранец прибудет в Сочи, где сибиряки проведут двухнедельный подготовительный сбор перед возобновлением сезона.