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Соцсети обяжут выявлять и блокировать противозаконный контент

Политика, 18:15 26 января 2021

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Выявлять и блокировать противоправную информацию обяжут соцсети с 1 февраля, сообщает пресс-служба Государственной думы России.

К такой информации относятся, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, сообщения, выражающие явное неуважение к обществу, государству, а также призывы к массовым беспорядкам.

При этом санкции для тех, кто откажется это делать, не предусмотрены, а пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решения.

С 1 февраля подготовка правовых актов федеральных министерств и ведомств будет проходить по новым правилам. Положения актов теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

Могут быть исключения, установленные федеральными законами или международным договором РФ.

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# Государственная дума РФ , законы , информация , сайт

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