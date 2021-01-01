В Тюменской области до конца года отремонтируют 500 километров дорог

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500 км региональных дорог и пять мостов отремонтируют в Тюменской области в 2021 году, сообщил замгубернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

Он подчеркнул, что объемы дорожного финансирования сохранятся на уровне прошлого года. В 2020 в области отремонтировали более 500 км региональных дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", три моста. В населенных пунктах обновили полотно и обустроили освещение на особо опасных участках и на подходах к детсадам и школам. К шести отдаленным населенным пунктам построены дороги с твердым покрытием.

Основным проектом 2021 года Сергей Шустов назвал проектирование Южного обхода Тюмени – второго полукольца. Он соединит существующую кольцевую с Червишевским и Московским трактами. Протяженность объекта - 21 км. Первый этап проекта разработают в 2021 году, второй – в 2022-м.

Продолжатся работы и на федеральных дорогах – в Тюменской области их протяженность составляет 1 тыс. 37 км. "В последние годы идет серьезное финансирование из федерального бюджета на расширение этих трасс. В 2024 году дорогу от Тюмени до Екатеринбурга планируется полностью сделать четырехполосной с разделительной полосой. "Уралуправдор" активно движется в этом направлении, и строительство Южного обхода мы хотим плавно вписать в этот проект", - отметил Сергей Шустов.

Евгения Шевцова