Жителя Екатеринбурга задержали за незаконную рубку в Уватском районе

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в незаконной вырубке кедров, елей, сосен и осин в Демьянском лесничестве задержали в Уватском районе. Ущерб лесному фонду составил более 200 тыс. рублей. Урон лесным насаждениям нанесла организация, выполнявшая расчистку территории, сообщает УМВД по Тюменской области.

Как выяснилось, руководитель проекта, 36-летний житель Екатеринбурга, поручил подчиненным расчистить участок за пределами установленной границы. Подозреваемый вину признал и пояснил, что планировал установить на расчищенной территории жилой вагон для работников бригады. Так он хотел сэкономить на аренде за жилье.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.