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Напавшего на девочку югорчанина задержали в Тюмени

Происшествия, 12:24 28 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Напавшего на 11-летнюю девочку в подъезде дома в Нижневартовске задержали в Тюмени, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре. Ребенок смог вырваться и убежать, а нападавший после этого уехал в Тюмень.

Злоумышленник - 52-летний уроженец Нижневартовского района совершил нападение на ребенка 6 декабря 2020 г. Его задержали 27 января 2021 г. в Тюмени.

Известно, что мужчина более 25 лет он провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности.

По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, расследование продолжается.

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# несовершеннолетние , Нижневартовск , уголовное дело

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