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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Челябинцы обработали квартиры тюменцев "от коронавируса"

Происшествия, 13:30 28 января 2021

УМВД России по Тюменской области

Около 90 тыс. рублей похитили у пожилых тюменцев "специалисты по дезинфекции от коронавируса". Злоумышленников, жителей Челябинской области, задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает региональное УМВД.

Шестеро подозреваемых прибыли в Тюмень после новогодних праздников. Мужчины планировали заработать, используя доверие пенсионеров. Они приходили в квартиры потенциальных жертв и предлагали свои услуги - дезинфекцию от коронавируса и установку ловушки для тараканов.

На самом деле, подозреваемые обрабатывали помещения обычным увлажнителем воздуха. После визита они оставляли пенсионерам маски-респираторы и поддельные договоры на сервисное обслуживание. Свои услуги злоумышленники оценивали в зависимости от платежеспособностей жертвы: от 5 до 50 тыс. рублей.

От их преступных деяний пострадали пять пенсионеров. Общий ущерб по установленным преступлениям составил около 90 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Совместно с сотрудниками ГИБДД мошенников задержали на выезде из Тюмени.

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# мошенничество , уголовное дело

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