В Тюмени закрыли еще три пансионата для пожилых людей

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Работа трех пансионатов с круглосуточным пребыванием пожилых людей приостановлена в Тюмени по требованию региональной прокуратуры. В учреждениях выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, установлено, что индивидуальный предприниматель Черпакова О.С. оказывала данные услуги в здании по ул. Таежной, а ООО "Стимул" и ООО "Добрые руки" в зданиях по ул. Березняковской.

В ходе рейда установлено, что в ООО "Добрые руки" запасные эвакуационные выходы на втором и третьем этажах закрыты на ключ, отсутствует декларация пожарной безопасности, коридоры не обеспечены системой дымоудаления, ширина запасных эвакуационных выходов меньше нормы. Нет инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара.

Нарушения установлены и на двух других объектах.

Прокуратура округа направила суды иски о приостановлении деятельности объектов до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушений закона и разъяснена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ст. 238 УК РФ.

Вместе с региональным департаментом социального развития решается вопрос по размещению проживающих граждан в спецучреждения.

Напомним, в Тюмени на сегодня по требованию прокуратуры закрыты до устранения выявленных нарушений пять пансионатов. А в отношении сотрудников пансионата "Новая жизнь" по ул. Рябиной в Тюмени возбуждено уголовное дело.