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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор назвал главное требование к частным организациям соцуслуг

Губернатор, 15:00 30 января 2021

департамент соцразвития Тюменской области

Безопасность - главное требование к частным организациям, оказывающим социальные услуги в Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании президиума правительства.

Он уточнил, что развивать предпринимательство в сфере соцуслуг важно, но нельзя заывать о безопасности.

Правительство не ставит задачу закрыть частные пансионаты для престарелых. Это касается только тех, где не могут обеспечить пожарную и иные меры безопасности - из них пожилых нужно забирать и передавать родственникам или в госучреждения.

"Необходимо разобраться, как помочь им устранить серьезные нарушения, минимизировать риски и наладить качественную работу. Такие вопросы следует решать точечно, и это в наших силах", - пояснил глава региона. Его поддержал заместитель областного прокурора Александр Чернышев.

В Тюменской области работает 27 негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги. В областном бюджете по статье "Социальная политика" размер средств для негосударственных организаций увеличился с 7% в 2019 году до 10% в 2020. 19 организацийполучили гранты.

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# Александр Моор , пожилые люди , социальные услуги

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