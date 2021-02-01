  • 1 февраля 20211.02.2021понедельник
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области селянин топором разбил автомобиль соседа

Происшествия, 17:35 01 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в умышленном повреждении автомобиля задержан полицией в с. Вагай, сообщает УМВД РФ по Тюменской области. Припомнив старые обиды, селянин разбил топором окна машины соседа.

В дежурную часть села с заявлением обратился 18-летний местный житель. Выехав на место, сотрудники полиции установили, что накануне инцидента к потерпевшему ранним утром приходил сосед, чтобы выяснить отношения, но хозяин квартиры его выгнал.

По подозрению в совершении преступления участковый задержал 25-летнего соседа. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный вспомнил заявителю старые обиды и решил с ним поговорить, но получив отпор, решил по-другому разрешить конфликт.

Взяв из дома топор, злоумышленник разбил им два окна автомобиля и повредил задний спойлер, после чего скрылся. Ущерб составил 8 тыс. рублей.

Задержанный свою вину признал и возместил потерпевшему материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вагай , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 01.02.2021В самолет при посадке в Тюмени выстрелили из ракетницы
17:35 01.02.2021В Тюменской области селянин топором разбил автомобиль соседа
17:02 01.02.2021155 аварий произошло на дорогах Тюменской области в январе
16:13 01.02.2021В Тюмени подростки сели за руль без прав