В Тюменской области селянин топором разбил автомобиль соседа

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в умышленном повреждении автомобиля задержан полицией в с. Вагай, сообщает УМВД РФ по Тюменской области. Припомнив старые обиды, селянин разбил топором окна машины соседа.

В дежурную часть села с заявлением обратился 18-летний местный житель. Выехав на место, сотрудники полиции установили, что накануне инцидента к потерпевшему ранним утром приходил сосед, чтобы выяснить отношения, но хозяин квартиры его выгнал.

По подозрению в совершении преступления участковый задержал 25-летнего соседа. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный вспомнил заявителю старые обиды и решил с ним поговорить, но получив отпор, решил по-другому разрешить конфликт.

Взяв из дома топор, злоумышленник разбил им два окна автомобиля и повредил задний спойлер, после чего скрылся. Ущерб составил 8 тыс. рублей.

Задержанный свою вину признал и возместил потерпевшему материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.