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В самолет при посадке в Тюмени выстрелили из ракетницы

Происшествия, 19:28 01 февраля 2021

аэропорт Рощино ВК | Фото: аэропорт Рощино ВК

В Тюмени неизвестные пустили светосигнальную ракету в самолет АТR-72 авиакомпании UTair. Лайнер совершал посадку.

Инцидент, по информации ряда СМИ, произошел с самолетом, следовавшим по маршруту "Уфа - Тюмень".

Экипаж произвел посадку в штатном режиме. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Задержек в работе аэропорта нет, подтвердили корреспонденту "Тюменской линии" в аэропорту "Рощино".

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# самолет , ЮТэйр

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