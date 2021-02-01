В самолет при посадке в Тюмени выстрелили из ракетницы

| Фото: аэропорт Рощино ВК | Фото: аэропорт Рощино ВК

В Тюмени неизвестные пустили светосигнальную ракету в самолет АТR-72 авиакомпании UTair. Лайнер совершал посадку.

Инцидент, по информации ряда СМИ, произошел с самолетом, следовавшим по маршруту "Уфа - Тюмень".

Экипаж произвел посадку в штатном режиме. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Задержек в работе аэропорта нет, подтвердили корреспонденту "Тюменской линии" в аэропорту "Рощино".