Книга почета Тюмени "поселилась" в городской думе

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ознакомиться с биографиями выдающихся тюменцев, с летописями трудовых коллективов и окунуться в историю города могут посетители Тюменской городской думы. Книга почета Тюмени перенесена в здание по ул. Первомайская, 20 на постоянное хранение из городского архива.

Напомним, что такое решение было принято на заседании рабочей группы городской думы. В группу, созданную по распоряжению председателя думы, вошли депутаты, среди которых представители всех политических фракций, а также заместитель главы города.

Ранее Книга почета хранилась в городском архиве и только в особых случаях экспонировалась публично. Теперь же доступ к ней открыт постоянно.

"Этот год – год 435-летия Тюмени, когда мы вспоминаем страницы истории нашего города, его героев, внесших свой вклад в его развитие. И многие из них есть в Книге почета Тюмени. Теперь книга будет постоянно находиться в городской думе, и у посетителей будет возможность полистать ее страницы", - рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Идея создания Книги почета Тюмени возникла в 1997 году. Первая запись в ней относится к середине XIX века и связана она с именем первого Почетного гражданина Тюмени Евгения Богдановича.

По словам Евгения Заболотного, следующим шагом станет создание электронной версии книги на сайте Тюменской городской думы.

Николай Ступников