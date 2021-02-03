Двое мужчин и женщина с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки

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Мужчины 51 года и 66 лет, 64-летняя женщина с коронавирусной инфекций умерли в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии скончался 251 пациент, сообщает региональный оперштаб.

Выявлено 137 новых случаев заболевания, в том числе у 11 детей. Всего с начала пандемии - 28 тыс. 644.

Выздоровели 142 человека, за весь период - 26 тыс. 849. К ИВЛ подключены 13 пациентов. 10 тыс. 321 человек остается под медицинским наблюдением. 1 тыс. 898 - на перевахтовке.