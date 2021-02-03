В Тюмени будут готовить реабилитологов, помогающих восстанавливаться после COVID-19

| Фото: ТюмГМУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГМУ во ВКонтакте

Восстановлению пациентов после перенесенного коронавируса уделят особое внимание при подготовке врачей-реабилитологов на базе Тюменского медицинского университета.

Напомним, вуз включен в пилотный проект Минздрава по обучению дипломированных реабилитологов. По мнению завкафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТюмГМУ Елены Туровининой, потребность в специалистах этого профиля крайне высокая, и не только в Тюменской области. Реабилитологи – врачи широкого профиля, мини-профессоры: разбираются в терапии, кардиологии, педиатрии, физиотерапии, лечебной физкультуре. Однако в пандемию особое значение получила именно постковидная ребилитация.

Сегодня ее проходят те, кто получил лечение от коронавируса в стационаре, под аппаратом ИВЛ. Всего в области 10 центров постковидной реабилитации, в том числе санаторий-профилакторий "Светлый" в Ялуторовске, "Градостроитель" под Тюменью, стационар областной больницы № 1 в Тюмени, ОКБ № 3 в Тобольске, ОКБ № 4 в Ишиме и некоторых городских поликлиниках. Часть из них уже перешла на программу реабилитации, разработанную учеными ТюмГМУ – по ней и будут обучать будущих реабилитологов.

Курс рассчитан на 10 месяцев, включая практику на базе областного реабилитационного центра в Тюмени. Здесь восстанавливаются пациенты после инсульта, инфаркта, неврологических заболеваний, а с 2020 года – еще и после коронавируса. Часть лекций и семинаров будет проходить онлайн.

Евгения Шевцова