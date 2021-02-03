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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

137 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:36 03 февраля 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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У 137 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 16 тыс. 474 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 10,6% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 тыс. 822 человека.

В Санкт-Петербурге 1 тыс. 916 случаев болезни, в Москве - 1 тыс. 545, в Московской области - 773.

В Свердловской области заболели 334 человека, в Челябинской области - 275, в Ханты-Мансийском автономном округе - 146, в Курганской области - 92, в Ямало-Ненецком автономном округе - 62.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 901 тыс. 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 тыс. 684 летальных исхода, выздоровело 3 млн 365 тыс. 367 человек.

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# коронавирус

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