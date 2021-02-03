В Тюмени оштрафовали семь участников незаконной акции 31 января

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Суд вынес решение оштрафовать на 10 тыс. и 15 тыс. рублей семь участников несогласованной акции 31 января в Тюмени, сообщили "Тюменской линии" в Центральном районном суде.

Пять участников незаконной акции оштрафованы на 15 тыс. рублей, еще двое - на 10 тыс. рублей.

В суд поступили 14 административных материалов в отношении граждан, участвовавших в несанкционированной акции. Рассмотрение остальных административных дел состоится в ближайшее время.

Ранее Центральный районный суд Тюмени оштрафовал 9 граждан, участвовавших в несанкционированной акции 23 января. Пятерым из них назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, четверым - в размере 15 тыс. рублей.