Похитителей велосипедов задержали в Тюмени

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Двоих тюменцев, подозреваемых в серии краж велосипедов, задержала полиция, сообщает региональное УМВД. Ранее судимые местные жители планировали преступления и сбывали украденное в комиссионных магазинах.

По версии следствия, мужчина и женщина заходили в подъезды многоэтажек и искали оставленный там двухколесный транспорт. Следователи доказали их причастность к пяти преступлениям.

Все велосипеды удалось изъять и вернуть законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.