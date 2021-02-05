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Похитителей велосипедов задержали в Тюмени

Происшествия, 19:00 04 февраля 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Двоих тюменцев, подозреваемых в серии краж велосипедов, задержала полиция, сообщает региональное УМВД. Ранее судимые местные жители планировали преступления и сбывали украденное в комиссионных магазинах.

По версии следствия, мужчина и женщина заходили в подъезды многоэтажек и искали оставленный там двухколесный транспорт. Следователи доказали их причастность к пяти преступлениям.

Все велосипеды удалось изъять и вернуть законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража

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