Депутат Госдумы Иван Квитка помог продуктами 92-летней жительнице Тюмени

| Фото: пресс-служба Уральского координационного совета партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Уральского координационного совета партии "Единая Россия"

Необходимые продукты приобрел и привез 92-летней пенсионерке депутат Государственной думы РФ Иван Квитка. Об этом сообщает пресс-служба Уральского координационного совета партии "Единая Россия".

В связи с карантинными ограничениями пожилая женщина не покидает своей квартиры и не может самостоятельно купить продукты. Депутат приобрел и привез ветерану все необходимое.

"На территории Тюменской области число заболеваний COVID-19 снижается, но ограничения для пожилых людей пока сохраняются. Конечно, нашим ветеранам нужно помогать, поддерживать, – отметил парламентарий. – Сегодня мы посетили Елену Кондратьевну. Несмотря на свой почтенный возраст, она встретила нас в приподнятом настроении, рассказала о своем здоровье, о том, что уже победила коронавирус, и никому не пожелает болеть этим заболеванием".