Кредитные кооперативы стимулируют развитие ЛПХ в Тюменском районе

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Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, признана Минсельхозом РФ одной из самых эффективных региональных систем по обеспечению малых форм хозяйствования в АПК доступными заемными ресурсами.

Деятельностью кредитных кооперативов охвачены практически все сельские территории области. На конец 2020 года в регионе действует 21 такой кооператив первого уровня, которые объединились в областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Тюмень".

Так, уже 15 лет на территории Тюменского района успешно работает СКПК "Тюменский". Он выдает займы на приобретение скота, строительство и ремонт ферм, их газификацию, приобретение кормов. Получить заемные средства в кооперативе владельцу личного хозяйства намного проще, чем в банке. Это позволяет сохранять производство в личных подсобных хозяйствах и обеспечивает занятость на селе.

В 2020 году "Тюменский" выдал 39 займов на сумму более 10 млн.руб. О положительной динамике его деятельности можно судить по финансовым показателям: последние три года кооператив работает с прибылью. В деятельности тюменских кооперативов участвуют 12,6 тыс. членов-пайщиков, 12,2 тыс. из которых личные подсобные хозяйства граждан.

Суммарный кредитный портфель СКПК Тюменской области составляет 732,0 млн. рублей. По итогам 2020 года они выдали 2100 займов на сумму 388,0 млн. рублей, из них 1 тыс. 901 (90,5%) займов выдано ЛПХ граждан.

В основном заемные средства используются на приобретение ресурсов для посевных и посадочных работ, приобретения сельскохозяйственных животных и птицы, техники и сельхозмашин, кормов и строительных материалов. С 2018 года кооператив также осуществляет выдачу потребительских займов, направленных на ремонт и покупку домов в сельской местности, газификацию, приобретение техники, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.