Тюменский пожарный победил в турнире ММА в Омске

с личного аккаунта ГУ МЧС России по Тюменской области в Instagram с личного аккаунта ГУ МЧС России по Тюменской области в Instagram

Сотрудник 13-й пожарной части Тюмени Рашад Галайчиев одержал победу в турнире ММА, который прошел в Омске 6 февраля.

Об этом управление МЧС Тюменской области сообщает в Instagram.

Первый профессиональный турнир по смешанным единоборствам ММА Series-25: STORM собрал бойцов из разных регионов России и Киргизии. Организатор соревнований - школа единоборств "Шторм" Александра Шлеменко.

Тюменец выступал в весовой категории до 77,1 кг Лига М-1. Рашад Галайчиев встретился в октагоне с омичом Александром Осетровым.

Победу тюменского огнеборца над воспитанником омской школы единоборств зрители и болельщики увидели в прямом эфире. Трансляцию вели одновременно три канала: "Матч Боец", "M-1Globa" и "12 канал".

Анжела Лебедева