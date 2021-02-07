Тюменский пожарный победил в турнире ММА в Омске
Сотрудник 13-й пожарной части Тюмени Рашад Галайчиев одержал победу в турнире ММА, который прошел в Омске 6 февраля.
Об этом управление МЧС Тюменской области сообщает в Instagram.
Первый профессиональный турнир по смешанным единоборствам ММА Series-25: STORM собрал бойцов из разных регионов России и Киргизии. Организатор соревнований - школа единоборств "Шторм" Александра Шлеменко.
Тюменец выступал в весовой категории до 77,1 кг Лига М-1. Рашад Галайчиев встретился в октагоне с омичом Александром Осетровым.
Победу тюменского огнеборца над воспитанником омской школы единоборств зрители и болельщики увидели в прямом эфире. Трансляцию вели одновременно три канала: "Матч Боец", "M-1Globa" и "12 канал".
Анжела Лебедева