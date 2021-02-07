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Тюменская прокуратура проверит сведения о просроченном молоке в школе

Происшествия, 11:18 07 февраля 2021

Фото: proctmo.ru

Информацию о том, что в лицее № 34 в Тюмени детям в рамках бесплатного завтрака выдали просроченное молоко, размещенную в одном из СМИ, проверит прокуратура. Соответствующее поручение дал прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Организатором питания в лицее является комбинат школьного питания "Центральный". При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, а виновные лица привлечены к установленной законом ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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