Житель Исетского района продал чужой трактор на металлолом
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Кражу трактора раскрыли полицейские в Исетском районе. С заявлением о пропаже сельхозтехники к правоохранителям обратился житель с. Слобода-Бешкиль, сообщает УМВД по Тюменской области.
Сотрудники полиции установили, что в конце января 2020 года владелец участка, на котором находилась неисправная техника, продал трактор на металлолом за 59 тыс. рублей. Хозяин сельхозтехники обнаружил пропажу, когда приехал с покупателем, планировавшим приобрести трактор.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.