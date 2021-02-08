Житель Исетского района продал чужой трактор на металлолом

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Кражу трактора раскрыли полицейские в Исетском районе. С заявлением о пропаже сельхозтехники к правоохранителям обратился житель с. Слобода-Бешкиль, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции установили, что в конце января 2020 года владелец участка, на котором находилась неисправная техника, продал трактор на металлолом за 59 тыс. рублей. Хозяин сельхозтехники обнаружил пропажу, когда приехал с покупателем, планировавшим приобрести трактор.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.