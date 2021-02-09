Новосибирца осудят в Тюмени за кражу кошелька у пассажирки поезда

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За кражу кошелька из поезда в Тюмени будут судить жителя Новосибирской области, сообщает пресс-служба Тюменского отдела МВД России на транспорте.

В феврале 2020 года на станции Екатеринбург к сотрудникам транспортной полиции обратилась пассажирка поезда Нижневартовск – Волгоград. У женщины пропал кошелек, в котором находились 14 тыс. 600 рублей. Последний раз она видела его перед прибытием в Тюмень, когда положила сумку под подушку и вышла на перрон во время стоянки.

Транспортные полицейские Екатеринбурга передали информацию коллегам из Тюмени. Выяснилось, что кража произошла во время стоянки. Полицейские установили подозреваемого - ранее многократно судимого за кражи уроженца города Обь Новосибирской области, проживавшего в Тюмени в разных хостелах.

Решив раздобыть денег, мужчина 14 февраля пришел на железнодорожный вокзал. Заглянув в вагон первого попавшегося поезда, он совершил кражу. Аккуратно достав кошелек из сумки, злоумышленник покинул вагон. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.