В Тюменской области планируют задействовать интернет, чтобы избежать вымирания пчел

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Чтобы впредь избежать ситуаций с массовой гибелью пчел, необходимо, по мнению тюменских депутатов, обеспечить работу интернет-ресурсов в период обработки полей пестицидами, и таким образом предупреждать пчеловодов.

Об этом сообщил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, подводя итоги очередного заседания.

В 2019 году по всей стране произошла массовая гибель пчел, и остро встал вопрос о необходимости принятия специального закона. В Тюменской области массовая гибель пчел была зафиксирована в трех районах. Более всего пострадал Заводоуковский городской округ. Местные пасечники винили в этом растениеводческие хозяйства, которые используют ядохимикаты для обработки посевов от сорняков и вредителей.

В конце декабря принят федеральный закон "О пчеловодстве в РФ", который вступит в силу 29 июня 2021 года.

"Мы направили ряд обращений в Министерство сельского хозяйства, в Госдуму. То, что было нами предпринято, помогло появиться федеральному закону", - сказал Ковин.

Депутаты Тюменской областной думы рекомендовали Союзу пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Тюменской области обратить внимание на создание племенных хозяйств по выводу плодных породных маток и формированию пчелопакетов местного разведения.

"Необходимо заниматься созданием производственных кооперативов в пчеловодстве и увеличивать присутствие тюменских пчеловодов на ярмарках меда, которые проводятся в регионе", - сказал председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям .