  • 9 февраля 20219.02.2021вторник
  • В Тюмени -22..-24 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области планируют задействовать интернет, чтобы избежать вымирания пчел

Политика, 12:17 09 февраля 2021

Минсельхоз России

Чтобы впредь избежать ситуаций с массовой гибелью пчел, необходимо, по мнению тюменских депутатов, обеспечить работу интернет-ресурсов в период обработки полей пестицидами, и таким образом предупреждать пчеловодов.

Об этом сообщил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, подводя итоги очередного заседания.

В 2019 году по всей стране произошла массовая гибель пчел, и остро встал вопрос о необходимости принятия специального закона. В Тюменской области массовая гибель пчел была зафиксирована в трех районах. Более всего пострадал Заводоуковский городской округ. Местные пасечники винили в этом растениеводческие хозяйства, которые используют ядохимикаты для обработки посевов от сорняков и вредителей.

В конце декабря принят федеральный закон "О пчеловодстве в РФ", который вступит в силу 29 июня 2021 года.

"Мы направили ряд обращений в Министерство сельского хозяйства, в Госдуму. То, что было нами предпринято, помогло появиться федеральному закону", - сказал Ковин.

Депутаты Тюменской областной думы рекомендовали Союзу пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Тюменской области обратить внимание на создание племенных хозяйств по выводу плодных породных маток и формированию пчелопакетов местного разведения.

"Необходимо заниматься созданием производственных кооперативов в пчеловодстве и увеличивать присутствие тюменских пчеловодов на ярмарках меда, которые проводятся в регионе", - сказал председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Ковин , облдума , пчеловодство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 09.02.2021В Тюменской области планируют задействовать интернет, чтобы избежать вымирания пчел
09:11 09.02.2021Елена Бойко: депутаты активны и неравнодушны в решении социально значимых вопросов
14:23 08.02.2021Количество вакансий в Тюменской области выше числа безработных
12:24 06.02.2021Полпред президента Владимир Якушев посетит Тюмень