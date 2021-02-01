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Компьютерный мастер в Тюмени обманул двоих пенсионеров

Происшествия, 10:23 10 февраля 2021

Областная больница № 23 (г. Ялуторовск) | Фото: Областная больница № 23 (г. Ялуторовск)

Компьютерного мастера в Тюмени подозревают в мошенничестве. За услугу стоимостью 5-7 тыс. рублей молодой человек взял с пенсионеров 15 и 60 тыс. рублей, сообщает городское УМВД. Возбуждены уголовные дела.

Как выяснили полицейские, потерпевшие обратились к тюменцу с просьбой отремонтировать их компьютеры. Спустя время клиенты выяснили, что оплаченная ими сумма в разы превышает стоимость аналогичных работ, выполняемых другими мастерами.

Участковые задержали ремонтника и доставили его в отдел полиции. Молодой человек пояснил, что по заявке мужчины 1936 г. р., который жаловался на отсутствие звука в компьютере, почистил системный блок от пыли, заменил термопасту на процессоре, обновил драйверы звуковой карты, бесплатной утилитой удалил вирусы и установил бесплатную антивирусную программу.

За свою работу он взял с клиента 60 тыс. рублей. Он признался также, что у других мастеров стоимость работ такого объема варьируется в пределах 5-7 тыс. рублей, и что он намеренно завысил сумму с целью легкой наживы. Во втором случае он также завысил стоимостью своих услуг.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# мошенничество , уголовное дело

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