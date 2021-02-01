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Полномочия правительства Тюменской области по обеспечению пожарной безопасности расширились

Политика, 12:43 11 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полномочия регионального правительства в области пожарной безопасности расширены. Проект закона о внесении изменений в статью 1 регионального закона "О пожарной безопасности" в первом и втором окончательном чтении был принят на заседании Тюменской областной думы 11 февраля.

Инициатива возникла в связи с принятием федерального закона № 454-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности".

К полномочиям органов государственной власти субъекта теперь относятся организация тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением земель лесного фонда, обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий, силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, расположенными на территории области.

Также в зоне ответственности регионального правительства - тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств субъектов РФ, за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения ФПС, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения ФПС, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей.

Кроме того, местная власть по новым изменениям в законе будет утверждать перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и природных пожаров.

Дарья Казакова

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# законотворчество , лесные пожары , облдума , пожарная безопасность , РСЧС

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