Евгения Чемеренко: "2020 год стал испытанием для молочной отрасли"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга" Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

2020 год стал настоящим испытанием для сферы производства и молочной отрасли, в частности. Пандемия коронавирусной инфекции внесла корректировки в работу предприятий, изменила систему сбыта и продаж, установила новые профилактические правила и нормы для сотрудников. Чтобы поддерживать стабильные производственные показатели, компаниям приходилось оперативно искать новые решения, перестраиваться, следовать новым трендам.

Генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко подвела итоги 2020 года и рассказала, как компании удалось сохранить вектор развития, несмотря на непростые события.

С какими настроением и планами начинался для вас 2020 год? Была ли компания готова к тем изменениям, которые принесла пандемия коронавируса?

Мы вошли в 2020 год на позитиве: к его началу уже проделали колоссальную работу по оптимизации расходов, повышению производительности и внедрению новых технологий в производство. Благодаря усовершенствованию технологических и бизнес-процессов увеличился объем переработки молока, выросли объемы продаж. Мы поднялись на качественно новый уровень. И в планах было, прежде всего, сохранить эту высокую планку.

Приходилось тщательно следить за событиями в мире, в стране и регионе, анализировать и проявлять максимальную гибкость, чтобы подстроиться под все изменения на рынке. Тем не менее, уже к тому моменту компания уловила те тренды и нормы, которые впоследствии стали "новой реальностью". В частности, на предприятии режим дезинфекции соблюдался на постоянной основе, независимо от проводимых в регионе карантинных мероприятий. А в системе сбыта большое внимание уделялось интернет-продажам и сервису доставки.

Какие меры дополнительно внедрялись на производстве для сглаживания рисков инфицирования персонала Covid-19?

На нашем производстве всегда были жесткие требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм: вход на предприятие - строго по пропускам, перед тем, как заступить на смену, – обязательная дезинфекция рук. Используется спецодежда, включая головной убор. В постоянном режиме ведется "Журнал здоровья". Ситуация с пандемией лишь усилила эти меры. Например, всех сотрудников офиса, производства и доставки мы оснастили антисептиками и масками. Проводится ежедневная термометрия.

По факту, с пандемией мы ввели только масочный режим, все остальные меры – инициатива предприятия. Сотрудники, которые не имеют прямого влияния на производственный процесс, были переведены на удаленный режим. При появлении первых симптомов простуды - больничный. При выходе сотрудника на работу, после длительного перерыва, сдается тест за счет предприятия.

Как отразилось на работе предприятия внедрение жестких карантинных мер в регионе весной 2020 года: обязательная самоизоляция, ограничение работы социальных объектов?

Компания "Золотые луга" уже к тому моменту обладала достаточной мобильностью и мощностями, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия в условиях повышенного спроса на продовольствие, роста онлайн-покупок и соблюдения профилактических мер. Автоматизация многих процессов позволила повысить производительность, чтобы подстроиться под современные реалии. На предприятии были созданы все условия для того, чтобы наши сотрудники не заболели. К тому же "Золотые луга" активно продвигает среди своих работников принципы здорового образа жизни.

Мы были готовы к снижению потребительской способности, к частичному перераспределению продаж внутри каналов сбыта. У нас практически сошел на "нет" спрос со стороны учреждений социальной сферы, но при этом наблюдался рост со стороны розничного рынка. Наша доставка, в связи с пандемией, стала работать 7 дней в неделю.

В течение прошедшего года, особенно в период самоизоляции, сервис бесплатной доставки "Золотые луга" пользовался спросом. Как обеспечивалась бесперебойная работа интернет-магазина и с каким результатом подошли к 2021 году?

С началом пандемии и введением ограничительных мероприятий в регионе произошел резкий скачок спроса на заказ молочной продукции через интернет и доставку на дом. Мы сосредоточились на этом направлении и постарались сделать его максимально удобным для тюменцев. В частности, увеличили штат курьеров, перешли на ежедневный режим работы – без выходных и праздников, усовершенствовали сайт и процедуру заказа. Ввели функцию "Оставить у дверей", чтобы минимизировать контакты, наладили смс-информирование.

Однако параллельно активно развивались и крупные федеральные сервисы доставки. Поэтому к концу 2020 года было принято решение о закрытии проекта интернет-магазина "Золотые луга". После этого мы получили множество звонков и писем от наших покупателей, которые не хотели расставаться с качественным сервисом доставки. Это было для нас очень важно, поэтому мы благодарны всем, кто выбрал наш интернет-магазин и молочную продукцию "Золотые луга". И мы вошли в другой более крупный проект – интернет-магазин птицефабрики "Пышминская", где в одном месте можно оформить доставку яиц, мяса птиц, молочной продукции, овощей, бакалеи – от местных производителей и напрямую с предприятий.

Как еще компания "Золотые луга" участвовала в борьбе с распространением коронавируса?

Помимо выполнения всех необходимых мер на производстве и развития онлайн-доставки коллектив АО "Золотые луга" очень хотел поддержать тех, кто напрямую столкнулся с коронавирусом. Поэтому мы активно принимали участие в благотворительных акциях. Так, в апреле 2020 года передали для медицинских работников более 200 продуктовых корзин в Областную клиническую больницу №1, еще столько же - в Областную инфекционную больницу. Наборы с молочной продукцией в период пандемии собирали для многодетных и малоимущих семей, для пациентов, находящихся в стационаре. А накануне Нового года доставили в инфекционную больницу 200 упаковок полезной кисломолочной продукции для детей и пациентов с диабетом, которые на новогодние праздники оставались в стационаре на лечении. Для всей нашей команды было очень важно внести свой вклад и поддержать медицинский персонал, а также болеющих тюменцев и незащищенные категории населения в это сложное для всех время.

Прошедший год, получается, оказался богат на социальные проекты?

Для компании "Золотые луга" и всего коллектива социальная ответственность – это не просто слова, а одна из основных задач как одного из крупнейших производителей в регионе. В начале года, когда ограничения еще не коснулись Тюменской области, мы активно поддерживали спортивные и массовые мероприятия, угощали их участников полезными кисломолочными напитками "Живи здорОво!". Внесли вклад в создание мемориала памяти в Тюмени. Поддержали юных экологов - участников экспедиции "Живая планета", стали партнерами проекта "СоТворчество поколений", фестиваля "Зеркало Будущего", проекта "Волонтеры с опытом" и других. Наши возможности были ограничены из-за отмены различных городских событий и массовых мероприятий, но это не уменьшило нашего энтузиазма и желания быть вовлеченными в жизнь Тюменской области.

Каких успехов удалось добиться за 2020 год на производстве? Сохранилась ли динамика по выпуску молочной продукции?

В целом благодаря слаженной работе и оперативной реакции на внешние изменения мы сумели достичь оптимальных показателей. Выручка за прошлый год составила порядка 3,5 млрд рублей, что на 9% выше предыдущего периода.

Главное, предприятию удалось сохранить стабильно высокое качество производимой продукции. В подтверждение этому у нас выросло количество постоянных покупателей. А продукты были отмечены высокими наградами экспертного сообщества.

Компания "Золотые луга" сохранила свое место среди Топ-50 переработчиков молока на российском рынке. Мы стали призерами юбилейного Фестиваля качества молочной продукции и мороженого в Екатеринбурге, попали во Всероссийскую Книгу почета, а молочные продукты вошли в число лучших товаров региона и России.

Какие планы строите на будущее?

Из года в год мы ставим перед собой основные задачи – оптимизация, наращивание продаж, сохранение высокого качества продукции, поддержка сотрудников, активное участие в общественных мероприятиях. Впереди нас ждет большая дата: в 2022 году молочный комбинат "Ситниковский" отметит 90-летний юбилей. Будем готовиться, чтобы встретить эту историческую веху на достойном уровне.