Пять регионов и Москва станут участниками пилотного проекта по дистанционному электронному голосованию

Пилотный проект по дистанционному электронному голосованию стартует в России. Как сообщила на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, в регионы направлено письмо ЦИК России с предложением подавать заявки на участие в пилотном проекте по дистанционному электронному голосованию.

Пилотный проект предполагается провести в Москве и пяти субъектах Российской Федерации. Решение об участии регионов будет принято после проведения общероссийской тренировки по тестированию дистанционного электронного голосования в мае нынешнего года.

"К майскому тестированию будут привлечены члены избирательных комиссий и экспертное сообщество. Очень важно, чтобы все, и особенно критически настроенные эксперты, помогали нам выявлять в системе самые уязвимые места для их устранения", − отметила глава Центризбиркома.

Элла Памфилова еще раз подчеркнула, что дистанционное электронное голосование применяется наряду с традиционной формой.