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Строительство четырехполосной трассы от Тобольска до Сургута обсудили Якушев и Бедусенко

Политика, 16:19 11 февраля 2021

Росавтодор

Перспективы проектирования и дорожных работ на участке дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на участке от Тобольска до Сургута с доведением автодороги до 4 полос движения обсудили на встрече полномочный представитель президента Владимир Якушев и начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александром Бедусенко 11 февраля.

"Регионы, которые дают почти треть доходов в федеральный бюджет, заслуживают четырёхполосной магистрали", - акцентировал Владимир Якушев.

Александр Бедусенко рассказал об итогах 2020 года, зимнем содержании трасс, а также о планах и перспективах развития сети автодорог на 2021 год.

В 2020 году завершены капитальные ремонты, ряд важных объектов введен в эксплуатацию. Завершен капитальный ремонт на автодороге М-5 "Урал" в границах Свердловской области. В нормативное состояние приведен участок длиной более 60 км, на нем устроены семь транспортных развязок в разных уровнях, шесть разворотных петель и четыре надземных пешеходных перехода.

Окончен капительный ремонт путепровода на трассе Р-242 (в районе с.Новоалексеевское). Это искусственное сооружение построено с нуля менее чем за пять месяцев. При возведении использовались такие технологии, как напыляемая гидроизоляция, литой асфальтобетон и переходные зоны BASF Wabo crete II на деформационных швах. На этом участке также устроено искусственное электроосвещение.

В целом по итогам 2020 года, несмотря на карантин и введенные ограничительные меры, были сохранены объемы. На многих объектах опередили сроки строительства.

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# Александр Бедусенко , Владимир Якушев , строительство дорог , Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск

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