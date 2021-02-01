В Казанском районе прошли соревнования по плаванию

| Фото: из личного архива Татьяны Щепёлкиной | Фото: из личного архива Татьяны Щепёлкиной

Веселые старты на воде для дошколят и их родителей прошли в бассейне спортивной школы Казанского района. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила тренер-инструктор Татьяна Щепёлкина.

В них участвовали четыре семьи с детьми от четырех до семи лет. Старшее поколение представили родители, братья и сестры детсадовцев. Малыши и взрослые продемонстрировали свои умения в различных конкурсах и эстафетах.

По итогам заплывов и эстафет на воде лидерами стала семья Горловых, на второе место вышли Шумиловы, а бронза досталась Агаповым.

"Главным было – показать, чего ребята добились на занятиях плаванием, весело и с пользой провести время. Из-за ограничительных мер родители не могут находиться на тренировках, поэтому мы предложили им стать участниками заплыва", - рассказала тренер.

Семейный формат соревнований приглянулся односельчанам, и они с удовольствием состязаются в силе и ловкости, добавила она. К примеру, 14 февраля в бассейне пройдет тренировка "А мы с бабушкой вдвоем!", где бабушки и внуки вместе займутся аквааэробикой.

"Хотим объединить два поколения и показать, что к бабушкам можно не только на пироги ходить, но и вместе заниматься спортом", - подчеркнула Татьяна Щепёлкина, которая трудится в бассейне с 2013 года.

Всего у нее занимаются плаванием восемь детских групп – это 74 ребенка. В двух взрослых командах по аквааэробике тренируются 12 пенсионерок и 10 работающих женщин.

Кстати, многие дошколята уже плавают без жилетов и прекрасно справляются в бассейне, глубина которого от 1 м 20 см доходит до 2 м 20 см.

По словам тренера, льготники занимаются в бассейне бесплатно – это сироты, люди с ОВЗ и отличники. Последние приходят на тренировки со справкой об успеваемости от директора школы.

Инна Кондрашкина