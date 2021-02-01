В Тюменской области отремонтируют около 100 км дорог в 2021 году

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В Тюменской области в 2021 году капитально отремонтируют около 100 км федеральных трасс.

Как рассказал начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко на встрече с полномочным представителем президента Владимиром Якушевым, на трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень планируется ввод в эксплуатацию более 30 км дороги, на Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск будет введено 60 км дороги.

Из переходящих объектов прошлого года в 2021 году продолжается реконструкция автодороги Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск), где строительно-монтажные работы запланированы до 2024 года.

В целом по УФО в нормативное состояние будет приведено более 300 км дорог.

Улучшается информирование пользователей федеральных автодорог. Данные об обстановке в диспетчерский центр Уралуправтодора поступают круглые сутки. Мобильные патрули фиксируют ДТП, пробки, ремонт, метеоданные; передают информацию оператору и водителям, транслируют информацию в яндекс-картах и на электронных табло. Кроме того, данные о дорожной обстановке передают 14 радиостанций. Зона покрытия - более 80%. Об этом водителей на дороге предупреждают специальные знаки.

Полпред отметил, что работа диспетчерского центра крайне важна для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дорогах, для предупреждения и снижения количества ДТП.

"Кроме того, сегодня, огромное значение имеет то, что "Уралуправтодор" не снижает темпов работы, и планы на этот год показывают, что и объемы работ достаточно серьезны. Во-первых, это значит, что протяженность качественных автодорог увеличится в ходе строительства и капитального ремонта. Во-вторых, это постоянное место работы, занятость людей и создание новых рабочих мест", - резюмировал Владимир Якушев.