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В нефтепромышленный кластер Тюменской области войдут предприятия ОПК Нижнего Новгорода

Политика, 20:08 11 февраля 2021

Instagram Андрей Пантелеев

В Тюменской области расширили возможности нефтепромышленного кластера для вовлечения в него предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал в Instagram заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, подводя итоги первого дня межотраслевого мероприятия ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде 11 февраля.

"Нам крайне важно найти и выработать модель, чтобы предприятиям ОПК было ясно, как взаимодействовать с предприятиями ТЭК, где в свою очередь уже существуют высокие стандарты. Зачастую оборудование закупает не добывающая компания, а сервисные нефтяные компании, которые как раз сосредоточены на территории Тюменской области", - сказал он.

Тюменская делегация посетила производственную площадку концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", приняла участие в межотраслевое совещании, где вместе с руководителями предприятий ТЭК, компаниями нефтегазового кластера, учеными и ведущими инженерами промышленной отрасли обсудили использование оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли. В завершение дня тюменцы встретились с руководителями ПАО "Лукойл". На встрече обсудили форматы сотрудничества, работу с нефтепромышленным кластером, участие в ТНФ 2021. Партнеры оценили предложение, наметили дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Как рассказал Пантелеев, на площадке Алмаз-Антея познакомились с производственными мощностями: корпусами сборочно-испытательного центра, технической и материальной базой предприятия.

"Наладив взаимоотношения, мы выходим на новый уровень, который связан с импортозамещением – продукцией, которая ранее не производилась в стране. Линейка отношений b2b выстраивается через сложные согласования и договоренности, а кластер как независимая структура оценивает проекты прозрачно и позволяет сложить все кейсы и использовать их как рыночный инструмент на конкурентом рынке", - подытожил он.

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# Андрей Пантелеев , нефтепромышленный кластер , Нижний Новгород

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