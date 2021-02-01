В Тюмени выявят лучшие команды чирлидеров

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Восемь команд примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по чир спорту 13 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования начнутся на арене СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) в 12 часов.

На паркет выйдут команды Delta, Victory, New Stream, Terra, "Мадагаскар", "Оптимум", "Багиры", "Олимпика". Спортсмены выступят по возрастным группам: младшие дети 6-8 лет, мальчики, девочки 8-11 лет, юниоры, юниорки 12-16 лет и мужчины, женщины 15 лет и старше. Городские состязания пройдут в дисциплинах: чир перфоманс и спортивные дисциплины чирлидинга.