Предпринимателям Тюменской области помогут организовать легальный бизнес по уходу за пожилыми людьми

| Фото: полиция Тюменской области ВК | Фото: полиция Тюменской области ВК

Перспективным направлением, в том числе в Тюменской области, считает бизнес по уходу и присмотру за гражданами пожилого возраста и инвалидами генеральный директор пансионата "Опека" Алексей Маврин.

Свое мнение предприниматель высказал в ходе прямого эфира с участием представителей регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, а также специалистов Роспотребнадзора, МЧС и департамента здравоохранения. Участники беседы обсудили, какие требования должны учесть владельцы центров для ухода за пожилыми людьми, и на какую помощь органов власти в Тюменской области могут рассчитывать начинающие предприниматели.

Как показывает мировой опыт, уход за пожилыми людьми, требующими круглосуточной опеки, все чаще доверяют профессионалам. Есть спрос на такие услуги и в России. По словам Алексея Маврина, бизнес это интересный, но непростой: к владельцам пансионатов предъявляют немало требований. В ГУ МЧС России по Тюменской области пояснили важность учета всех нюансов уже на начальном этапе организации своего дела.

"В 95 процентах случаев приспособить коттеджи под пансионаты для престарелых граждан не получится, они не отвечают современным требованиям. Здания нужно изначально проектировать, как пансионаты, - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов. – Например, сооружение должно быть каменным или кирпичным, нужны широкие подъезды к нему со всех сторон, рядом должны быть источники противопожарного водоснабжения".

Помочь в создании легального бизнеса социальным предпринимателям региона готовы специалисты подразделений инвестиционного агентства Тюменской области. По словам руководителя центра поддержки предпринимательства Дмитрия Утьева, тюменцев бесплатно проконсультируют по вопросам бизнес-планирования, маркетинга, обучения персонала и другим. Начинающим предпринимателям доступны образовательные курсы и помощь с финансированием проектов.

"Главное, мы оказываем организационную поддержку, так как предприниматель часто по незнанию строит объект, потом не может ввести в эксплуатацию, сталкивается с нарушениями требований. Все эти моменты лучше уточнить на старте проекта", - сказал заместитель генерального директора, начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александр Бобров.

Он отметил, что предпринимателям из муниципалитетов не обязательно обращаться в Тюмень, помощь они могут получить на месте у представителей агентства в районах области. С возможностями, которые предлагаются бизнесменам региона, можно ознакомиться здесь.

Татьяна Ковалева